Valve рассказала о сложностях производства Steam Deck с новым дисплеем

«Вы это должны планировать заранее.Когда мы работали над этим экраном, то убедились, что всё может быть поддерживаться, даже если переключение частоты обновления не было готово на момент выхода. Для нас было очень важно, чтобы всё это поддерживалось. Но нет ничего общего между LCD и OLED, различными технологиями экранов, что стало бы решающим фактором. Дело в том, как вы проектируете всю систему, и что находится между экраном и SOC (система-на-кристалле)».