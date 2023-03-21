Valve рассказала о сложностях производства Steam Deck с новым дисплеем

Пьер-Луп Гриффайс из Valve сообщил, что рассматриваются способы улучшения дисплея Steam Deck, но установка OLED-дисплея более сложная процедура, чем простая замена экрана.
«В действительности экран является основой устройства. Всё привязано к нему. Когда речь идёт о таком маленьком устройстве, всё строится вокруг него. Мне кажется, это сложнее, чем предполагают люди. Я не думаю, что мы что-то сбрасываем со счетов. Но установка нового экрана потребует чего-то большего, чем “раз и готово”».
Некоторые функции дисплея Steam Deck, такие как возможность изменения частоты обновления и регулировки яркости подсветки можно реализовать и в OLED-версии.
«Вы это должны планировать заранее.Когда мы работали над этим экраном, то убедились, что всё может быть поддерживаться, даже если переключение частоты обновления не было готово на момент выхода. Для нас было очень важно, чтобы всё это поддерживалось. Но нет ничего общего между LCD и OLED, различными технологиями экранов, что стало бы решающим фактором. Дело в том, как вы проектируете всю систему, и что находится между экраном и SOC (система-на-кристалле)».