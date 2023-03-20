Авторы Elden Ring раскрыли сильнейших боссов в игре и поделились статистикой

Bandai Namco опубликовала подробную статистику Elden Ring в честь годовщины игры. Так, игроки участвовали почти в 6 млрд схваток с боссами. Самым сложным, конечно же, оказалась Маления, клинок Микеллы — на её убийство игроки в общем потратили 329 млн попыток. На втором месте идёт Маргит, Ужасное Знамение — 281 млн, замыкает тройку Страж Древа из самого начала игры — 277 млн.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Также авторы рассказали о 9 млрд смертях игроков. Чаще всего протагонисты погибали от рук врагов, на втором месте различные эффекты вроде отравления или проклятия, на третьем — падения с высоты. И только в 2% случаев игроки погибали от встречи с другими пользователями.

BANDAI NAMCO

С остальной статистикой Elden Ring можно ознакомиться на официальном сайте игры.

BANDAI NAMCO