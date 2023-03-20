Сроки ремонта PlayStation 5 в России значительно выросли

Издание «Известия» поговорило с единственным авторизованным сервисным центром PlayStation в России. Стало известно о том, что ремонт консолей серьёзно затягивается из-за нехватки запчастей и других факторов.
По словам представителя сервисного центра, люди могут ждать ремонта от двух месяцев — всё из-за усложнившейся логистики. Кроме того, сказывается и наличие нескольких версий PlayStation 5, в каждой из которых Sony меняет компоновку деталей.
Отдельной проблемой называют брак среди контроллеров DualSense. Проблема с дрифтом стиков зачастую не поддаётся ремонту, а значит требуется замена устройства. Sony не успевает производить достаточное количество контроллеров для покрытия гарантийных обязательств.
Ранее начались продажи PlayStation VR 2, но в России доступен лишь предзаказ.