Авторы модификации Fallout London поделились прогрессом разработки

Авторы глобального мода для Fallout 4 с подзаголовком London поделились свежей информацией о прогрессе разработки. В видео показали кадры игрового процесса и различные новшества.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроки смогут использовать в сражении ещё два новых вида оружия — Viper Mark One и лазерный пистолет Льюиса. Оба из них обладают высоким уроном, а лазер описывают как идеальное оружие для «стильного» уничтожения врагов.

Для придания британского колорита в мире игры будет множество атмосферных декораций: телефонные будки, мусорные баки, дорожные знаки и другие атрибуты, которые помогут узнать столицу Великобритании. Будут и знаковые туристические места, такие как театр Шекспира «Глобус» и Музей естествознания.