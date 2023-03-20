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19 минут назад

Авторы модификации Fallout London поделились прогрессом разработки

Игромания.ру

Авторы глобального мода для Fallout 4 с подзаголовком London поделились свежей информацией о прогрессе разработки. В видео показали кадры игрового процесса и различные новшества.

Авторы модификации Fallout London поделились прогрессом разработки
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроки смогут использовать в сражении ещё два новых вида оружия — Viper Mark One и лазерный пистолет Льюиса. Оба из них обладают высоким уроном, а лазер описывают как идеальное оружие для «стильного» уничтожения врагов.

Для придания британского колорита в мире игры будет множество атмосферных декораций: телефонные будки, мусорные баки, дорожные знаки и другие атрибуты, которые помогут узнать столицу Великобритании. Будут и знаковые туристические места, такие как театр Шекспира «Глобус» и Музей естествознания.

Модификация Fallout London должна выйти в этом году. У игроков ещё есть шанс попробовать себя в озвучке проекта. Ранее были показаны другие элементы мода, вроде поездов и новых фракций.

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