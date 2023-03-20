В коде Origin заметили строчки второго года поддержки Battlefield 2042

В коде магазина Origin были обнаружены строчки, отвечающие за страницу пропуска на второй год поддержки Battlefield 2042. Это может свидетельствовать о том, что разработчики планируют и дальше пополнять игру новым контентом.

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При активации этих строчек можно попасть на страницу пропуска второго года поддержки. Никаких подробностей, вроде цены или даты релиза, на ней нет. Можно лишь узнать, что последнее обновление страницы происходило 17 марта.

Скорее всего, если этот набор выйдет, то будет работать как и предыдущие пропуски: обновит версию игры и даст доступ к будущим платным дополнениям.