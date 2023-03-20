Battlefield 2042 стала одной из самых популярных игр на PlayStation

Battlefield 2042 стала самой крупной игрой в мартовской раздаче игр для подписчиков PS Plus. Судя по всему, некогда провальный шутер от EA приняли с большим энтузиазмом: сейчас игра занимает пятое место в списке самых популярных игр PlayStation.

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Об этом сообщает портал True Trophies, который измерил популярность Battlefield 2042 на основе полученных трофеев у 3 млн активных профилей. Авторы исследования выяснили, что за последние недели вовлечённость игроков в шутер выросла на 578% — сейчас игра популярнее GTA 5, Rocket League, Overwatch 2, Apex Legends и Destiny 2.

TRUE TROPHIES