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1 час назад

Battlefield 2042 обошла GTA 5 и стала одной из самых популярных игр на PlayStation

Чемпионат.com

Battlefield 2042 стала самой крупной игрой в мартовской раздаче игр для подписчиков PS Plus. Судя по всему, некогда провальный шутер от EA приняли с большим энтузиазмом: сейчас игра занимает пятое место в списке самых популярных игр PlayStation.

Battlefield 2042 стала одной из самых популярных игр на PlayStation
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Об этом сообщает портал True Trophies, который измерил популярность Battlefield 2042 на основе полученных трофеев у 3 млн активных профилей. Авторы исследования выяснили, что за последние недели вовлечённость игроков в шутер выросла на 578% — сейчас игра популярнее GTA 5, Rocket League, Overwatch 2, Apex Legends и Destiny 2.

TRUE TROPHIES

Сейчас в Battlefield 2042 идёт четвёртый сезон, в котором вернули систему классов, ввели последнего нового персонажа шутера, добавили новую карту и внесли множество других изменений.

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