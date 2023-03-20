Игрокам раздадут награды в честь годовщины PUBG: Battlegrounds

В этом году PUBG: Battlegrounds исполняется 6 лет, в честь чего разработчики рассказали игрокам о наградах и будущем игры. Кроме того, произошла и неожиданная коллаборация.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Художник Тристан Итон выпустил несколько работ, посвящённых игре. По словам создателя, в них отражены все основные черты PUBG. Дерзкие изображения будут появляться на экранах загрузки и объектах на картах.

Что касается подарков, то случайным образом были и будут разыграны игровая валюта и коды погашения. За прохождение испытаний можно получить эксклюзивные скины. Кроме того, есть возможность открыть сокровищницу с уникальными предметами.