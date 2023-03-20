Блогер скупил все игры из магазина Nintendo перед его закрытием

Блогер Жирар Халиль, известный под никнеймом The Completionist, скупил абсолютно все игры в магазине для консолей Wii U и 3DS перед тем, как Nintendo закроет его. Об этом сообщает портал Kotaku.

Фото: The Completionist/YouTube The Completionist/YouTube

О решении закрыть магазины для этих консолей компания Nintendo объявила еще в начале 2022 года, сославшись на низкий спрос среди игроков. Тогда Халиль решил спасти наследие Wii U и 3DS, скупив все существующие в магазинах играх, чтобы они остались доступны пользователям.

На реализацию этого плана вместе со своими помощниками у блогера ушел почти год. Он купил 866 игр для Wii U (общий объем 1,2 ТБ) и 1547 игр (общий объем 267 ГБ) для 3DS за $22,7 тыс.

Купленные игры на жестких дисках, а также консоли к ним The Completionist планирует передать в Фонд истории видеоигр (Video Game History Foundation).