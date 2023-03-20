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1 час назад

Блогер скупил абсолютно все игры из магазина Nintendo перед его закрытием

Газета.Ru

Блогер Жирар Халиль, известный под никнеймом The Completionist, скупил абсолютно все игры в магазине для консолей Wii U и 3DS перед тем, как Nintendo закроет его. Об этом сообщает портал Kotaku.

Блогер скупил все игры из магазина Nintendo перед его закрытием
Фото: The Completionist/YouTubeThe Completionist/YouTube

О решении закрыть магазины для этих консолей компания Nintendo объявила еще в начале 2022 года, сославшись на низкий спрос среди игроков. Тогда Халиль решил спасти наследие Wii U и 3DS, скупив все существующие в магазинах играх, чтобы они остались доступны пользователям.

На реализацию этого плана вместе со своими помощниками у блогера ушел почти год. Он купил 866 игр для Wii U (общий объем 1,2 ТБ) и 1547 игр (общий объем 267 ГБ) для 3DS за $22,7 тыс.

Купленные игры на жестких дисках, а также консоли к ним The Completionist планирует передать в Фонд истории видеоигр (Video Game History Foundation).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в японском Nintendo eShop состоялся релиз новой игры для консоли Switch под названием No Paper!, в которой управлять главным героем нужно при помощи рулона туалетной бумаги.

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