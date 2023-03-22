Как построить идеальную лестницу в игре Sons of the Forest - гайд

Sons of the Forest содержит много механик, но подробно объясняет лишь некоторые из них. Строительство не входит в их список, в том числе строительство лестниц — важного элемента любой комфортной хижины. Портал PC Gamer рассказал, как правильно строить лестницы в Sons of the Forest.

Фото: Steam Steam

При строительстве базы бревна можно превратить в доски, которые используются для прокладки пола и лестниц в зависимости от того, как игрок их расположит. Если вы не знаете, где раздобыть бревна, то все просто: возьмите в руки топор, который находится в инвентаре по умолчанию, и срубите любое дерево.

После того, как вы разместите каркас постройки, для создания лестницы нужно расположить два бревна под углом, от верхней части каркаса до пола. Поставив их, вы заметите, что игра показывает стрелочки, когда вы держите бревна и смотрите на незаконченную лестницу. По умолчанию стрелки горизонтальные — если вы разместить бревна таким образом, то получится плоская рампа.