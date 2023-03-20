Первое крупное дополнение для Sonic Frontiers выйдет 23 марта

SEGA оповестила обладателей Sonic Frontiers о том, что первое из запланированных дополнений для игры выйдет уже 23 марта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

DLC под названием The Sights, Sounds, and Speed будет включать в себя фоторежим, музыкальный плеер и серию свежих испытаний, которые, вероятно, свяжут со скоростью их прохождения. Новинка при этом будет бесплатной для владельцев игры.

Кроме того, в этом году для проекта выйдет ещё минимум два дополнения — предполагается, что во втором игроков ждёт ещё один режим с испытаниями и другие особенности. Следующие DLC тоже будут бесплатны для всех обладателей оригинала.