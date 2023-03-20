В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
21 минуту назад

Первое крупное дополнение для Sonic Frontiers выйдет уже 23 марта

Игромания.руиещё 1

SEGA оповестила обладателей Sonic Frontiers о том, что первое из запланированных дополнений для игры выйдет уже 23 марта.

Первое крупное дополнение для Sonic Frontiers выйдет 23 марта
Фото: Игромания.руИгромания.ру

DLC под названием The Sights, Sounds, and Speed будет включать в себя фоторежим, музыкальный плеер и серию свежих испытаний, которые, вероятно, свяжут со скоростью их прохождения. Новинка при этом будет бесплатной для владельцев игры.

Кроме того, в этом году для проекта выйдет ещё минимум два дополнения — предполагается, что во втором игроков ждёт ещё один режим с испытаниями и другие особенности. Следующие DLC тоже будут бесплатны для всех обладателей оригинала.

Недавно стало известно, что глава Sonic Team станет творческим руководителем серии для SEGA в США — он вступит в должность уже с 1 апреля. При этом успех Frontiers позволил увеличить бюджет следующей игры серии.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий