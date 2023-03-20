Что мы знаем о The Elder Scrolls 6: дата релиза, новости, слухи

Релиз Starfield уже сравнительно не за горами, однако о The Elder Scrolls 6 до сих пор ничего не слышно. Bethesda совершенно не торопится раскрывать какие-либо подробности об игре даже за закрытыми дверями. Портал PC Gamer собрал все, что мы знаем о шестой части серии на данный момент.

Фото: Bethesda Entertainment Bethesda Entertainment

Когда состоится релиз The Elder Scrolls 6

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Самый точный прогноз — в течение следующих десяти лет. Но это не точно. Starfield выйдет 6 сентября 2023 года, и в ближайшем будущем Bethesda наверняка сосредоточит внимание на новом проекте. По словам Тодда Говарда, в июне 2022-го шестая часть The Elder Scrolls была на стадии пре-продакшена. Поэтому ждать релиза предстоит еще долго.

Bethesda рассчитывает, что жизненный цикл The Elder Scrolls 6 будет сравним со Skyrim

В объемном интервью, опубликованном в ноябре 2022 года, Тодд Говард затронул множество тем: Starfield, философию творчества в геймдеве, романтические линии NPC и, конечно же, The Elder Scrolls 6. Говоря о релизе игры, он отметил, что сам бы хотел, чтобы игра вышла поскорее. Студия всегда старается работать над проектами в темпе, но создание столь больших миров требует времени. Говард также сказал, что сотрудники Bethesda обожают вселенную The Elder Scrolls и работают над тем, чтобы шестая часть серии прожила не меньше, чем Skyrim. Тем самым он косвенно подтвердил, что The Elder Scrolls 6 изначально разрабатывается с акцентом на поддержку пользовательских модификаций.

Когда в последний раз появлялись новости об игре

Тодд Говард анонсировал The Elder Scrolls 6 на Е3 2018 несмотря на то, что Starfield, чья разработка началась раньше, еще невышла. На Е3 2019 он призвал геймеров проявить терпение, на конференции 2020 года Пит Хайнз, что спрашивать о новых подробностях есть смысл только через годы. На Е3 2021 Говард сказал, что игра пребывает на стадии дизайна, а через год посетовал, что разработка занимает много времени.

Где развернутся события The Elder Scrolls 6

Т.к. разработчики раскрыли крайне мало информации о проекте, фанатам серии остается лишь разглядывать оригинальный тизер 2018 года под микроскопом. Однако сам Тодд Говард заявил, что ролик действительно содержит некие намеки на место действия будущей игры. Студия якобы уже определилась, где именно произойдет сюжет The Elder Scrolls 6, и это решение было принято некоторое время назад.

Согласно самой популярной теории, местом действия игры станет провинция Тамриэля под названием Хай Рок. Тизер продемонстрировал кадры высоких гор, но это вряд ли можно считать надежным доказательством. Тем не менее, трейлер Starfield на Е3 2021 содержал в себе еще один возможный намек: едва заметную отметину на обшивке корабля, которая подозрительно похожа на очертания материка. По форме она также напоминает залив Иллиак между Хай Роком и Хаммерфеллом — насчет последнего тоже ходят теории.

Далеко ли продвинулась разработка The Elder Scrolls 6

В интервью от июня 2021 года Тодд Говард говорил, что The Elder Scrolls 6 находится на стадии дизайна. Сотрудники студии проверяли, подойдут ли определенные технологии для реализации их идей: новая TES привнесет в движок Creation Engine 2 некоторые нововведения. Кроме того, в одном из других интервью Говард упомянул, что для Starfield команда занимается «значительной модернизацией» движка. Наверняка она пойдет на пользу и The Elder Scrolls 6.

Прямо перед Е3 2019 Говард в интервью IGN подчеркнул, что поклонникам серии придется быть очень терпеливыми, чтобы дождаться The Elder Scrolls 6. К моменту, когда она наконец выйдет, с релиза Skyrim пройдет уже почти полтора десятка лет. Кроме того, на длинный перерыв серии повлиял и тот факт, что Bethesda не хочет быть известна только по The Elder Scrolls и Fallout. По словам Хайнза, Говард и его команда заслужили право заниматься тем, чем хотят, а не тем, что от них ждут.

Станет ли The Elder Scrolls 6 эксклюзивом Xbox

Из-за того, что Microsoft приобрела Bethesda, многие геймеры задались вопросом, станет ли следующая The Elder Scrolls эксклюзивом для Xbox. На ПК-игроков это вряд ли как-то повлияет: Microsoft наверняка будет более чем рада выпустить The Elder Scrolls 6 на ПК, может даже в Steam. В худшем случае, фанатам франшизы придется купить игру через официальный магазин Microsoft — но обладатели PlayStation 5 могут остаться вообще ни с чем.