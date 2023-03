Что мы знаем о The Elder Scrolls 6: дата релиза, новости, слухи

Релиз Starfield уже сравнительно не за горами, однако о The Elder Scrolls 6 до сих пор ничего не слышно. Bethesda совершенно не торопится раскрывать какие-либо подробности об игре даже за закрытыми дверями. Портал PC Gamer собрал все, что мы знаем о шестой части серии на данный момент.

Когда состоится релиз The Elder Scrolls 6

Самый точный прогноз — в течение следующих десяти лет. Но это не точно. Starfield выйдет 6 сентября 2023 года, и в ближайшем будущем Bethesda наверняка сосредоточит внимание на новом проекте. По словам Тодда Говарда , в июне 2022-го шестая часть The Elder Scrolls была на стадии пре-продакшена. Поэтому ждать релиза предстоит еще долго.

Bethesda рассчитывает, что жизненный цикл The Elder Scrolls 6 будет сравним со Skyrim

В объемном интервью, опубликованном в ноябре 2022 года, Тодд Говард затронул множество тем: Starfield, философию творчества в геймдеве, романтические линии NPC и, конечно же, The Elder Scrolls 6. Говоря о релизе игры, он отметил, что сам бы хотел, чтобы игра вышла поскорее. Студия всегда старается работать над проектами в темпе, но создание столь больших миров требует времени. Говард также сказал, что сотрудники Bethesda обожают вселенную The Elder Scrolls и работают над тем, чтобы шестая часть серии прожила не меньше, чем Skyrim. Тем самым он косвенно подтвердил, что The Elder Scrolls 6 изначально разрабатывается с акцентом на поддержку пользовательских модификаций.