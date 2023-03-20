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1 час назад

Создание S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжается, несмотря ни на что

Чемпионат.com

После недавней утечки множества материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2 в Сети появились слухи, будто GSC Game World заморозила разработку проекта и даже ограничила некоторым сотрудникам доступ к материалам игры.

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли «заморозку» игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Конечно, эти слухи оказались фейковыми. Комьюнити-менеджер GSC Game World под ником McCulkin заявил, что не нужно верить всем слухам. По его словам, разработка шутера продолжается в прежнем режиме без каких-либо изменений.

DISCORD

S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер, разрабатываемый студией GSC Game World. Фанаты очень сильно ждут проект и надеются на него.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. В игре будут субтитры на русском языке, а вот озвучку вырезали.

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