Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли «заморозку» игры

После недавней утечки множества материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2 в Сети появились слухи, будто GSC Game World заморозила разработку проекта и даже ограничила некоторым сотрудникам доступ к материалам игры.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Конечно, эти слухи оказались фейковыми. Комьюнити-менеджер GSC Game World под ником McCulkin заявил, что не нужно верить всем слухам. По его словам, разработка шутера продолжается в прежнем режиме без каких-либо изменений.

DISCORD

S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер, разрабатываемый студией GSC Game World. Фанаты очень сильно ждут проект и надеются на него.