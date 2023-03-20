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1 час назад

Создатель SteamDB: Valve работает над системой «игровых записок»

Игромания.ру

Создатель SteamDB Павел Джундик сообщил, что Valve работает над системой «игровых записок», которая будет доступна в библиотеке Steam и в сетевой версии.

Создатель SteamDB: Valve работает над системой «игровых записок»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Конкретные детали не раскрыли, но ожидается, что у пользователей появится возможность оставлять какие-нибудь заметки параллельно геймплею — без необходимости открывать дополнительное окно на своём PC или останавливать игру.

Возможно, что в заметки можно будет включать не только текст, но и ссылки со скриншотами, где присутствует полезная информация. Подобная практика может быть особенно актуальной для игр с различными загадками или запутанными картами.

Такую функцию пользователи хотели увидеть уже несколько лет — просьбы подобного характера появлялись на Reddit ещё в 2018 году. Многим эта инициатива напомнила прошлые времена с печатными мануалами для игр, которые как раз содержали полезную информацию о проектах.

Ещё Valve якобы занята созданием системы оповещений, которая будет похожа на концепцию из мобильного приложения Steam. Когда все эти функции увидят свет, правда, непонятно.

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