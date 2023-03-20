Создатель SteamDB: Valve работает над системой «игровых записок»

Создатель SteamDB Павел Джундик сообщил, что Valve работает над системой «игровых записок», которая будет доступна в библиотеке Steam и в сетевой версии.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Конкретные детали не раскрыли, но ожидается, что у пользователей появится возможность оставлять какие-нибудь заметки параллельно геймплею — без необходимости открывать дополнительное окно на своём PC или останавливать игру.

Возможно, что в заметки можно будет включать не только текст, но и ссылки со скриншотами, где присутствует полезная информация. Подобная практика может быть особенно актуальной для игр с различными загадками или запутанными картами.

Такую функцию пользователи хотели увидеть уже несколько лет — просьбы подобного характера появлялись на Reddit ещё в 2018 году. Многим эта инициатива напомнила прошлые времена с печатными мануалами для игр, которые как раз содержали полезную информацию о проектах.