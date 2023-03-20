Microsoft запустит конкурента Google Play и App Store

Microsoft готовится запустить свой собственный магазин мобильных игр, который может стать конкурентом Google Play и AppStore. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Глава игрового подразделения Microsoft Gaming (Xbox) Фил Спенсер заявил о том, что Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который вступит в силу на территории Евросоюза в марте 2024 года, поможет компании осуществить свою задумку и войти на рынок магазинов мобильных игр. DMA позволит компаниям загружать свои магазины на смартфоны на базе iPhone и Android, что должно положить конец дуополии Apple и Google в сфере дистрибуции приложений.

«Мы хотим иметь возможность предлагать Xbox и наш контент как самостоятельно, так и через партнеров на любых платформах, на которых люди захотят играть. Пока мы не можем сделать это на мобильных устройствах, но мы хотим построить такой мир, где это будет возможно», — заявил Спенсер в беседе с Financial Times.