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31 минуту назад

FT: Microsoft запустит свой магазин мобильных игр ради конкуренции с Google и Apple

Газета.Ru

Microsoft готовится запустить свой собственный магазин мобильных игр, который может стать конкурентом Google Play и AppStore. Об этом сообщает газета Financial Times.

Microsoft запустит конкурента Google Play и App Store
Фото: Газета.ruГазета.ru

Глава игрового подразделения Microsoft Gaming (Xbox) Фил Спенсер заявил о том, что Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который вступит в силу на территории Евросоюза в марте 2024 года, поможет компании осуществить свою задумку и войти на рынок магазинов мобильных игр. DMA позволит компаниям загружать свои магазины на смартфоны на базе iPhone и Android, что должно положить конец дуополии Apple и Google в сфере дистрибуции приложений.

«Мы хотим иметь возможность предлагать Xbox и наш контент как самостоятельно, так и через партнеров на любых платформах, на которых люди захотят играть. Пока мы не можем сделать это на мобильных устройствах, но мы хотим построить такой мир, где это будет возможно», — заявил Спенсер в беседе с Financial Times.

Если планы Microsoft осуществятся, то компания больше не будет зависеть от Google и Apple и их требований. За последние несколько лет корпорация приобрела большое количество игровых студий, включая Ninja Theory, Playground Games, владельца Bethesda Zenimax Media, а также в настоящий момент финализирует сделку по покупке Activision Blizzard. Собственный магазин мобильных игр позволит Microsoft распространять свой контент, а также зарабатывать не нем, не платя налог в пользу существующих на рынке дуополистов.

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