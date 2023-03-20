Как выжить в Valheim: 10 полезных советов новичкам

Valheim — одна из самых популярных песочниц последних лет. Игра регулярно получает обновления, поэтому если вы давно не заглядывали в мир скандинавских мифов, портал PC Gamer подготовил десять полезных советов для выживания.
По мере изучения мира вы наткнетесь на заброшенные хижины и избы. Они могут послужить отличным источником древесины, но не атакуйте их оружием: вместо этого создайте молоток, поставьте внутри здания верстак и разберите хижину, нажимая на колесико мыши. Соберите бесплатное дерево, после чего заберите с собой верстак и продолжайте путешествие. При помощи этой хитрости вы можете разобрать любое здание на ресурсы за секунды. Но не забывайте также осматривать заброшенные здания: иногда внутри них спрятаны сундуки или пчелиные ульи — последние помогут вам завести собственных пчел.
В меню крафтинга есть два предмета, чьи свойства немного запутывают: колода для рубки и дубильный станок. Они не имеют практического применения: их нельзя использовать для рубки дерева и дубления кожи. Вместо этого оба нужны для повышения уровня верстака. Если собрать колоду для рубки и поставить ее рядом с верстаком, уровень повысится до второго; дубильный станок повышает уровень верстака до третьего. Улучшения верстака позволяют прокачивать оружие и одежду до более высоких уровней.
Стоя за верстаком, вы заметите вкладки крафтинга и улучшения предметов, но слева от меню есть небольшой значок молотка — он позволяет чинить снаряжение. В отличие от большинства прочих песочниц, в Valheim нельзя выбрать конкретный предмет для починки: эта опция автоматически починит все предметы в вашем инвентаре бесплатно. Не забывайте пользоваться ей каждый раз, когда посещаете верстак.
Возможно, это слишком простой совет, но тем не менее. Не все игроки знают, как именно управлять плотом. Пройдите в правый нижний уровень плота, пока на экране не появится уведомление, и нажмите Е, чтобы контролировать руль. Пока вы держите руль, нажатия на W регулируют скорость: от медленной до средней и быстрой. Клавиша S снижает скорость, A и D поворачивают плот. Вы не уплывете далеко, если начнете двигаться против ветра, поэтому периодически посматривайте на небольшую белую стрелку на мини-карте и значки под ней, которые подсказывают, в каком направлении движется плот.
При помощи красных грибов вы можете организовать собственное хозяйство по разведению кабанов, хотя это потребует времени и сноровки. Заманите кабана в загон и заприте его за воротами, после чего скиньте через забор грибы. Животное съест их, и над его головой появится сердечки — это значит, что оно постепенно приручается. Если вы сможете поймать и приручить двух кабанов в одном загоне, они начнут спариваться, что обеспечит источник кожи.
В этой фишке нет никакой практической пользы, она просто круто выглядит. Вы можете носить оружие, инструмент или щит на спине, нажав на клавишу R, пока держите предмет в руках.
К сожалению, Valheim не позволит вам наслаждаться идиллической жизнью и продвигаться по уровням крафтинга без победы над боссами. Самый базовый инструмент для добычи ресурсов, кирка, закрыта до тех пор, пока вы не сразите первого — оленя Эйктюра. Его можно призвать, разместив два оленьих трофея (они добываются из убитых оленей) на алтарь. Перед битвой рекомендуем озаботиться созданием базовой одежды и оружия. Щит тоже не помешает.
Эйктюр имеет большой запас здоровья, но, несмотря на свои габариты, наносит не так много урона: маленького щита хватит, чтобы эффективно блокировать его атаки. Будьте терпеливы, вовремя блокируйте и уклоняйтесь, наносите по паре ударов за раз, прежде чем он убежит. Не приводите его на свою базу — иначе он легко разрушит ваши здания.
Valheim дает игроку сравнительно небольшой инвентарь. Инструменты и оружие заполняют строку быстрого доступа, тогда как шлемы, туники, штаны и плащи занимают слоты в инвентаре. Когда вы отправитесь исследовать мир, свободное место быстро заполнится, и, к сожалению, увеличить размеры инвентаря пока что нельзя. Valheim пребывает в раннем доступе Steam, так что, возможно, в будущих версиях игры появится возможность создавать сумки, рюкзаки или какие-нибудь другие предметы, которые позволят носить с собой больше вещей.
Другой предмет, который нельзя скрафтить собственными силами — это рыболовная удочка. Если вы хотите отправиться на рыбалку, сначала вам предстоит найти торговца: он появляется в случайной точке в биоме под названием Черный лес. Вы легко попадете туда, если отправитесь в любом направлении от центра карты, где начинается игра. По мере того, как вы начнете отдаляться от центра, окружающий мир поменяется: вокруг начнут чаще встречаться сосны, пещеры со скелетами, тролли и другие монстры. К сожалению, заранее проверить, где именно находится торговец, не получится — мир Valheim генерируется процедурно.
Valheim использует текстуры низкого разрешения, однако это не мешает игре выдавать великолепные пейзажи. Если вы хотите снять красивые скриншоты без элементов интерфейса, нажмите горячие клавиши Ctrl + F3, чтобы временно убрать их. После этого нажмите Ctrl + F3 еще раз, чтобы вернуть интерфейс.