Как выжить в Valheim: 10 полезных советов новичкам

Valheim — одна из самых популярных песочниц последних лет. Игра регулярно получает обновления, поэтому если вы давно не заглядывали в мир скандинавских мифов, портал PC Gamer подготовил десять полезных советов для выживания.

Фото: Steam Steam

Разрушайте старые здания, чтобы быстро собрать дерево

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По мере изучения мира вы наткнетесь на заброшенные хижины и избы. Они могут послужить отличным источником древесины, но не атакуйте их оружием: вместо этого создайте молоток, поставьте внутри здания верстак и разберите хижину, нажимая на колесико мыши. Соберите бесплатное дерево, после чего заберите с собой верстак и продолжайте путешествие. При помощи этой хитрости вы можете разобрать любое здание на ресурсы за секунды. Но не забывайте также осматривать заброшенные здания: иногда внутри них спрятаны сундуки или пчелиные ульи — последние помогут вам завести собственных пчел.

Прокачивайте верстак

В меню крафтинга есть два предмета, чьи свойства немного запутывают: колода для рубки и дубильный станок. Они не имеют практического применения: их нельзя использовать для рубки дерева и дубления кожи. Вместо этого оба нужны для повышения уровня верстака. Если собрать колоду для рубки и поставить ее рядом с верстаком, уровень повысится до второго; дубильный станок повышает уровень верстака до третьего. Улучшения верстака позволяют прокачивать оружие и одежду до более высоких уровней.

Ремонт бесплатен, поэтому всегда ремонтируйте снаряжение

Стоя за верстаком, вы заметите вкладки крафтинга и улучшения предметов, но слева от меню есть небольшой значок молотка — он позволяет чинить снаряжение. В отличие от большинства прочих песочниц, в Valheim нельзя выбрать конкретный предмет для починки: эта опция автоматически починит все предметы в вашем инвентаре бесплатно. Не забывайте пользоваться ей каждый раз, когда посещаете верстак.

Управляйте плотом при помощи клавиш WASD

Возможно, это слишком простой совет, но тем не менее. Не все игроки знают, как именно управлять плотом. Пройдите в правый нижний уровень плота, пока на экране не появится уведомление, и нажмите Е, чтобы контролировать руль. Пока вы держите руль, нажатия на W регулируют скорость: от медленной до средней и быстрой. Клавиша S снижает скорость, A и D поворачивают плот. Вы не уплывете далеко, если начнете двигаться против ветра, поэтому периодически посматривайте на небольшую белую стрелку на мини-карте и значки под ней, которые подсказывают, в каком направлении движется плот.

Приручайте кабанов грибами

При помощи красных грибов вы можете организовать собственное хозяйство по разведению кабанов, хотя это потребует времени и сноровки. Заманите кабана в загон и заприте его за воротами, после чего скиньте через забор грибы. Животное съест их, и над его головой появится сердечки — это значит, что оно постепенно приручается. Если вы сможете поймать и приручить двух кабанов в одном загоне, они начнут спариваться, что обеспечит источник кожи.

Клавиша R переносит оружие за спину

В этой фишке нет никакой практической пользы, она просто круто выглядит. Вы можете носить оружие, инструмент или щит на спине, нажав на клавишу R, пока держите предмет в руках.

Для того, чтобы скрафтить кирку, нужно победить первого босса

К сожалению, Valheim не позволит вам наслаждаться идиллической жизнью и продвигаться по уровням крафтинга без победы над боссами. Самый базовый инструмент для добычи ресурсов, кирка, закрыта до тех пор, пока вы не сразите первого — оленя Эйктюра. Его можно призвать, разместив два оленьих трофея (они добываются из убитых оленей) на алтарь. Перед битвой рекомендуем озаботиться созданием базовой одежды и оружия. Щит тоже не помешает.

Эйктюр имеет большой запас здоровья, но, несмотря на свои габариты, наносит не так много урона: маленького щита хватит, чтобы эффективно блокировать его атаки. Будьте терпеливы, вовремя блокируйте и уклоняйтесь, наносите по паре ударов за раз, прежде чем он убежит. Не приводите его на свою базу — иначе он легко разрушит ваши здания.

Увеличить размер инвентаря (пока что) нельзя

Valheim дает игроку сравнительно небольшой инвентарь. Инструменты и оружие заполняют строку быстрого доступа, тогда как шлемы, туники, штаны и плащи занимают слоты в инвентаре. Когда вы отправитесь исследовать мир, свободное место быстро заполнится, и, к сожалению, увеличить размеры инвентаря пока что нельзя. Valheim пребывает в раннем доступе Steam, так что, возможно, в будущих версиях игры появится возможность создавать сумки, рюкзаки или какие-нибудь другие предметы, которые позволят носить с собой больше вещей.

Раздобыть удочку можно у торговца

Другой предмет, который нельзя скрафтить собственными силами — это рыболовная удочка. Если вы хотите отправиться на рыбалку, сначала вам предстоит найти торговца: он появляется в случайной точке в биоме под названием Черный лес. Вы легко попадете туда, если отправитесь в любом направлении от центра карты, где начинается игра. По мере того, как вы начнете отдаляться от центра, окружающий мир поменяется: вокруг начнут чаще встречаться сосны, пещеры со скелетами, тролли и другие монстры. К сожалению, заранее проверить, где именно находится торговец, не получится — мир Valheim генерируется процедурно.

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