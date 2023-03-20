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1 час назад

Хидео Кодзима поделился любопытным фактом о запуске Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes

Игромания.ру

Несколько дней назад исполнилось девять лет со дня релиза Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, пролога к Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Кодзима вспомнил интересный факт о запуске Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Это событие отметил в своём Twitter «отец» серии Хидео Кодзима, поделившись по такому случаю интересным фактом. По его словам, запуск Ground Zeroes использовали для тестирования «эпизодического метода», который позволил бы разбить игру на эпизоды и постепенно выпускать их, попутно собирая отзывы игроков.

Хидео Кодзима

«Разработка целой игры занимает огромное количество времени, от четырёх до пяти лет. Времена меняются во время

Поэтому мы подумали об эпизодическом методе — вроде стриминговой драмы. Выпустить один эпизод и распространить его. Затем распространить эпизоды 2 и 3, получая обратную связь. GZ также предназначалась для этого эксперимента».

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes вышла в 2014 году на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One.

Игры,Хидео Кодзима,
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