Кодзима вспомнил интересный факт о запуске Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes

Несколько дней назад исполнилось девять лет со дня релиза Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, пролога к Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Это событие отметил в своём Twitter «отец» серии Хидео Кодзима, поделившись по такому случаю интересным фактом. По его словам, запуск Ground Zeroes использовали для тестирования «эпизодического метода», который позволил бы разбить игру на эпизоды и постепенно выпускать их, попутно собирая отзывы игроков.

Хидео Кодзима

«Разработка целой игры занимает огромное количество времени, от четырёх до пяти лет. Времена меняются во время

Поэтому мы подумали об эпизодическом методе — вроде стриминговой драмы. Выпустить один эпизод и распространить его. Затем распространить эпизоды 2 и 3, получая обратную связь. GZ также предназначалась для этого эксперимента».