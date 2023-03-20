В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
59 минут назад

Создатели контента для Fortnite скоро могут получить новый способ заработка

Игромания.ру

В сети появилось подтверждение тому, что Epic Games может запустить вместе с редактором Unreal Editor для Fortnite новую версию Creator Economy. О разработке последней Тим Суини сообщал ещё в прошлом году.

Создателям контента для Fortnite готовят новый способ заработка
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Согласно опубликованному скриншоту, Creator Economy 2.0 будет включать в себя выплаты под названием engagement payouts, которые откроют новый способ заработка для создателей карт. Выплаты будут зависеть от того «что нравится игрокам».

Игромания.ру

Напомним, что в настоящее время создатели контента для Fortnite зарабатывают деньги с помощью системы Support-a-Creator, которая позволяет получать небольшую комиссию с продаж во внутриигровом магазине с использованием специального кода.

Однако в скором времени в Fortnite может произойти разделение между Media Creator и Island Creator и, соответственно, возможное разделение между Support-a-Creator и новым форматом выплат.

Других подробностей о Creator Economy 2.0 пока нет. Редактор Unreal Editor для Fortnite, он же Creative 2.0, выходит 22 марта.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий