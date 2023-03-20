Создателям контента для Fortnite готовят новый способ заработка

В сети появилось подтверждение тому, что Epic Games может запустить вместе с редактором Unreal Editor для Fortnite новую версию Creator Economy. О разработке последней Тим Суини сообщал ещё в прошлом году.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Согласно опубликованному скриншоту, Creator Economy 2.0 будет включать в себя выплаты под названием engagement payouts, которые откроют новый способ заработка для создателей карт. Выплаты будут зависеть от того «что нравится игрокам».

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Напомним, что в настоящее время создатели контента для Fortnite зарабатывают деньги с помощью системы Support-a-Creator, которая позволяет получать небольшую комиссию с продаж во внутриигровом магазине с использованием специального кода.

Однако в скором времени в Fortnite может произойти разделение между Media Creator и Island Creator и, соответственно, возможное разделение между Support-a-Creator и новым форматом выплат.