Российские разработчики игр будут продавать брендированные товары

Разработчики видеоигр начнут выпускать в России и СНГ брендированные товары по своим игровым вселенным. Например, Mundfish подписала лицензионный договор с Megalicense на производство товаров с собственной символикой. Аналогичный проект готовит и Lesta Games, сообщает «Коммерсант».

Фото: Mundfish Mundfish

Под брендом «Atomic Heart» Mundfish в ближайшее время начнёт продавать одежду, продукты питания, канцелярию, товары для дома. Возможен также выпуск брендированной электроники, игровой атрибутики и сувениров, например, футболок, уточнил гендиректор Megalicense Захар Назаренко. Условия соглашения топ-менеджер раскрыть отказался.

Lesta Games («Мир танков», «Мир кораблей») также прорабатывает коллаборации с производителями товаров. Глава московского подразделения Lesta Games Гаухар Алдиярова уточнила, что речь идёт о нанесении символики и узнаваемого визуала из игр. При этом ключевой аспект для студии — продвижение бренда, а не рост выручки от продаж.

До 2022 года рынок товаров, брендированных символикой из видеоигр, в России был развит слабо — они продавались только в специализированных магазинах, владельцы которых заказывали их небольшими партиями из-за рубежа. Такие товары слабо интересуют аудиторию и высокой доходности от таких проектов ждать не стоит, считает экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макаров.