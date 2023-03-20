Сроки ремонта PlayStation в России выросли

Сроки ремонта консолей PlayStation в России существенно увеличились. Об этом сообщает газета «Известия». Если обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр, ждать починки придется минимум два месяца.

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«Все зависит от наличия запчастей. Если деталей нет, то сроки поставки не определены. В целом люди могут ждать от двух месяцев и более», — заявил представитель компании ИРП, единственного авторизованного сервисного центра PlayStation в России.

Проблемы с поставками запчастей для консоли подтвердили и в одном из крупных IT-дистрибьюторов. Причиной этому называется усложнившаяся логистика по доставке деталей. Как заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков, в настоящий момент в сервисных центрах нет запасов комплектующих и подменных консолей как раньше. Теперь компании ждут, когда конкретный пользователь обратится за ремонтом и только потом заказывают нужную деталь из-за границы.