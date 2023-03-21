Фигурку Тифы из Final Fantasy VII в чулках и с голым телом уже можно заказать

FanArt Studio анонсировала весьма детализированную фигурку Тифы Локхарт из ремейка Final Fantasy VII. Всего планируется выпустить 168 статуэток в масштабе 1/3.
Оформить предзаказ на фигурку Тифы можно до 30 апреля, при этом поставлять продукцию начнут в четвертом квартале 2023 года. Стандартная статуэтка обойдется в 40 тыс. рублей, а за Deluxe-версию, куда дополнительно входит полностью голое тело Тифы, придется отдать 52 тыс. рублей.
Ранее была анонсирована фигурка Чудо-женщины с пышными формами, которую можно также оставить полностью без одежды. Заглавное фото: wallhere