Фигурку Тифы из Final Fantasy VII в чулках и с голым телом уже можно заказать

Оформить предзаказ на фигурку Тифы можно до 30 апреля, при этом поставлять продукцию начнут в четвертом квартале 2023 года. Стандартная статуэтка обойдется в 40 тыс. рублей, а за Deluxe-версию, куда дополнительно входит полностью голое тело Тифы, придется отдать 52 тыс. рублей.