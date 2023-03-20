Capcom «починила» дождь в ремейке Resident Evil 4

Многие игроки увидя один из роликов по ремейку Resident Evil 4 заметили не очень качественную анимацию дождя, некоторые фанаты назвали её ужасной и начали критиковать авторов за эту явную недоработку. Capcom в итоге прислушалась к аудитории — анимацию прилюдно пообещал исправить продюсер переосмысления Ёсиаки Хирабаяси.