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12 минут назад

Capcom «починила» дождь в ремейке Resident Evil 4

Чемпионат.com

Многие игроки увидя один из роликов по ремейку Resident Evil 4 заметили не очень качественную анимацию дождя, некоторые фанаты назвали её ужасной и начали критиковать авторов за эту явную недоработку. Capcom в итоге прислушалась к аудитории — анимацию прилюдно пообещал исправить продюсер переосмысления Ёсиаки Хирабаяси.

Capcom «починила» дождь в ремейке Resident Evil 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователь под ником Dusk Golem сообщил, что Capcom уже решила эту проблему. Дождь стал выглядеть реалистичнее.

Ролик с ужасной анимацией дождя в ремейке Resident Evil 4

Видео доступно на YouTube-канале Game Informer. Права на видео принадлежат Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

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