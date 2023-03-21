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1 час назад

Для поклонников ретро: вышла новая карманная игровая консоль

Ferra.ru

Стартап из Китая создал портативную консоль-раскладушку Retroid Pocket Flip. Она может эмулировать игры для Dreamcast, PSP, Nintendo 64, Playstation 2, Wii и GameCube, а также запускать Android-приложения.

Для поклонников ретро: вышла новая карманная игровая консоль
Фото: FerraFerra

Retroid Pocket Flip работает на Android 11. Форм-фактор консоли позволяет сравнить её с Game Boy Advance SP или Nintendo DS. На верхней части раскладушки находится дисплей – 4,7 дюйма, с разрешением 1334×750, а на нижней – кнопки для управления – D-Pad, два стика, кнопки ABXY и триггеры.

Консоль работает на 8-ядерном процессоре Unisoc Tiger T618, 2,0 ГГц, Mali-G52. В неё встроено 4 ГБ оперативной памяти LPDRR4X, 128 ГБ постоянной eMMC, также можно установить TF Card. Объём батареи – 5000 мАч, устройство поддерживает быструю зарядку.

Retroid Pocket Flip оснащён разъёмам USB-C, поддерживает Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а также позволяет выводить изображение с разрешением до 720p через microHDMI.

Продажи консоли начнутся 21 марта. Самая дешёвая модель обойдётся в 159 долларов, за вариант в расцветке Sport Red придётся отдать 165 долларов – таких выпустят всего 1500 экземпляров.

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