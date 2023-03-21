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37 минут назад

Valheim сделали консольным эксклюзивом Xbox на&nbsp;6 месяцев

Игромания.руиещё 2

На прошлой неделе «выживалка» Valheim добралась до Xbox и Game Pass. А теперь стало известно, что игра пробудет консольным эксклюзивом Xbox в течение шести месяцев — подтверждение этому нашли в письме Microsoft.

Valheim сделали консольным эксклюзивом Xbox на 6 месяцев
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее один из создателей Valheim сообщил о том, что у команды нет планов на релиз версий для PlayStation и Nintendo Switch. При этом всё ещё может измениться в будущем — но теперь мы знаем, что это будущее не наступит в ближайшие полгода.

Игромания.ру

Напомним, что изначально Valheim вышла в раннем доступе Steam в феврале 2021 года. А в прошлом году стало известно, что продажи игры перевалили за 10 млн копий.

Игры,Microsoft,
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