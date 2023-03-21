Valheim сделали консольным эксклюзивом Xbox на 6 месяцев

На прошлой неделе «выживалка» Valheim добралась до Xbox и Game Pass. А теперь стало известно, что игра пробудет консольным эксклюзивом Xbox в течение шести месяцев — подтверждение этому нашли в письме Microsoft .

Ранее один из создателей Valheim сообщил о том, что у команды нет планов на релиз версий для PlayStation и Nintendo Switch. При этом всё ещё может измениться в будущем — но теперь мы знаем, что это будущее не наступит в ближайшие полгода.