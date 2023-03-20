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1 час назад

Для Red Dead Redemption 2 выпустили улучшающий сглаживание и графику мод

Чемпионат.comиещё 1

Энтузиаст под ником stoker25 выпустил для игры Red Dead Redemption 2 мод DLSSTweaks. Он добавляет в вестерн поддержку DLSS 2 Ultra Quality, а также DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing).

Для Red Dead Redemption 2 выпустили улучшающий графику мод
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

DLSS Ultra Quality позволит включать в игре DLSS режим «Ультра качество», который обычно заблокирован. А DLAA улучшает сглаживание — но для этой функции требуется мощное железо.

Моддер отметил, что тестировал своё творение на драйверах NVIDIA версий 528 и 531. По его словам, на более ранних версиях могут возникать проблемы. Stoker25 также не рекомендует выходить с включённым модом в Red Dead Online — есть риск столкнуться с техническими проблемами.

Мод можно скачать по этой ссылке.

Hogwarts Legacy показала невероятные продажи в Европе — по итогам февраля оказалось, что стартовые результаты игры по «Гарри Поттеру» выше любой игры, кроме FIFA. То есть экшен продался лучше, чем Red Dead Redemption, Elden Ring, любая Call of Duty и так далее.

Игры,Гарри Поттер,ФИФА,
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