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1 час назад

В бета-версии Diablo 4 обнаружили легендарного босса серии

Игромания.руиещё 2

Пользователи, запустившие бета-версию Diablo 4 встретили в ней одного из легендарных боссов серии — Мясника.

В бета-версии Diablo 4 обнаружили легендарного босса серии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее противник появлялся в первой и третьей играх франшизы, а в четвёртой части он, похоже, возникает на пути случайным образом — причём этот враг оказался особенно сложным для многих пользователей, некоторые из которых и вовсе предпочли сбежать от противника.

В последнем случае Мясник, кстати, некоторое время ещё будет гнаться за тем, кто потревожил его покой. При этом в сети уже появилось много роликов, где игроки пытаются одолеть злобное создание, однако это удаётся далеко не всем.

Сам запуск бета-теста Diablo 4 оказался достаточно проблемным — игроки столкнулись с ошибками, очередями и другими сложностями. Разработчики уже выпустили хотфикс, который исправляет второй пункт.

Полноценный релиз игры состоится 6 июня на PlayStation, Xbox и PC. При этом в Game Pass новинку добавлять не планируют.

Битва с Мясником

Победа над Мясником

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