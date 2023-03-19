Издатель Sifu и Scorn назвал запуск игр очень успешным

Обе игры вышли в прошлом году, и продажи первой уже превысили 2 млн копий. Хотя половина от этого объёма была достигнута уже спустя три недели после релиза. Но то ли ещё будет, ведь 28 марта Sifu выходит в Steam и на консолях Xbox, получив новый режим «Арены».