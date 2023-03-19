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10 минут назад

Издатель Sifu и Scorn назвал запуск игр очень успешным

Игромания.ру

Издательство Kepler Interactive назвало релизы кунг-фу экшена Sifu и хоррора Scorn «очень успешными».

Издатель Sifu и Scorn назвал запуск игр очень успешным
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Обе игры вышли в прошлом году, и продажи первой уже превысили 2 млн копий. Хотя половина от этого объёма была достигнута уже спустя три недели после релиза. Но то ли ещё будет, ведь 28 марта Sifu выходит в Steam и на консолях Xbox, получив новый режим «Арены».

Экшен года: Sifu, God of War Ragnarok, Elden RingЧто касается Scorn, то продажи игры остаются неизвестными. Издатель сообщил разве что о том, что хоррор, как и Sifu, пользуется особой популярностью в Китае.

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