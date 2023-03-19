Авторы якутской The Day Before показали постапокалиптическое спа

Якутская студия Fntastic поделилась новым роликом, который посвящён их первому проекту — постапокалиптической The Day Before. В видео авторы показали постапокалиптическое спа. Один из персонажей приходит в общественную парилку, раздевается и садится отдыхать в бассейн.

Постапокалиптическое спа в The Day Before позволит игрокам восполнять в нём силы после тяжёлых перестрелок и исследования мира. Объяснят ли логично наличие таких мест в умирающем мире, пока неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Fntastic. Права на видео принадлежат Fntastic.

В феврале Fntastic поделилась подробностями непростой разработки постапокалиптического экшена The Day Before.