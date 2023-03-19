В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Let Me Solo Her решил пройти Elden Ring, где каждый враг стал Маленией

Игромания.ру

Знаменитый игрок в Elden Ring под ником Let Me Solo Her, прославившийся тем, что практически «голым» одерживал победы над Маленией и помогал сражаться с ней другим геймерам, инициировал для себя новый челлендж.

Let Me Solo Her решил пройти Elden Ring, где каждый враг стал Маленией
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Let Me Solo Her решил пройти Elden Ring, заменив каждого врага на легендарного босса. И первый стрим, где игрок сражается с кучей Малений, прошёл вчера днём. Интересно, как быстро пройдёт Let Me Solo Her это испытание, учитывая и сложность челленджа, и опыт самого игрока.

Ещё в середине прошлого года стало известно, что Let Me Solo Her одержал более 2 тысяч побед над Маленией. А Bandai Namco, издатель Elden Ring, отправила игроку особый подарок — редкий пресс-кит с разными коллекционными предметами по мотивам экшена.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий