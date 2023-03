Let Me Solo Her решил пройти Elden Ring, где каждый враг стал Маленией

Знаменитый игрок в Elden Ring под ником Let Me Solo Her, прославившийся тем, что практически «голым» одерживал победы над Маленией и помогал сражаться с ней другим геймерам, инициировал для себя новый челлендж.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Let Me Solo Her решил пройти Elden Ring, заменив каждого врага на легендарного босса. И первый стрим, где игрок сражается с кучей Малений, прошёл вчера днём. Интересно, как быстро пройдёт Let Me Solo Her это испытание, учитывая и сложность челленджа, и опыт самого игрока.