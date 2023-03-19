В сети появились сравнения Diablo 4 на всех актуальных платформах

Позавчера стартовала бета Diablo IV, доступна для предзаказавших игры, и в сети уже появились ролики, показывающие, как выглядит и работает экшен на всех доступных платформах: обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC. Видео опубликованы на канале ElAnalistaDeBits.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В каждом отдельном случае, помимо визуальной составляющей, демонстрируется, при каком разрешении и с каким уровнем FPS работает Diablo IV (и как часто бывают просадки), а также, например, как долго длятся загрузки (за исключением ролика об Xbox).

Сравнение версий для Xbox Series, PS5 и PC

Разрешение и FPS: Xbox Series S — 1440p и до 60 FPS; Xbox Series X — 2160p и до 60 FPS; PS5 — 2160p и до 60 FPS; PC на максимальных настройках графики — 2160p.

Длительность загрузки: Xbox Series S — 5,5 сек; Xbox Series X — 5,5 сек; PS5 — 5,5 сек; PC на максимальных настройках графики — 5,33 сек.

Сравнение версий для PS4, PS4 Pro и PS5

Разрешение и FPS: PS4 — 1080p и до 30 FPS; PS4 Pro — 1188p и до 30 FPS; PS5 — 2160p и до 60 FPS.

Длительность загрузки: PS4 — 50,13 сек; PS4 Pro — 36,43 сек; PS5 — 5,46 сек.

Сравнение версий для Xbox One, Xbox One X и Xbox Series

Разрешение и FPS: Xbox One — 900p и до 30 FPS; Xbox One X — 1440p и до 30 FPS; Xbox Series S — 1440p и до 60 FPS; Xbox Series X — 2160p и до 60 FPS.

Бета-тестирование Diablo IV для предзаказавших завершится завтра вечером, а с 24 по 27 марта доступ к тестированию смогут получить все остальные.