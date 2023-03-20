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27 минут назад

Леон, Эш и обезумевшие жители — в милом аниме-ролике по Resident Evil 4

Чемпионат.comиещё 1

Capcom опубликовала небольшой ролик, посвящённый Resident Evil 4. Он выполнен в стиле аниме и больше напоминает детский мультфильм, чем кровавый и жуткий хоррор. Судя по всему, подобными роликами Capcom будет подогревать интерес к ремейку Resident Evil 4.

Capcom выпустила аниме-ролик по Resident Evil 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ролике под названием Leon and the Mysterious Village можно увидеть, как Леон и Эш убегают от обезумевших деревенских жителей. Заканчивается видео тем, что один из жителей вонзает в голову Леона топор, от чего у него появляются галлюцинации.

Видео доступно на YouTube-канале CapcomAsia. Права на видео принадлежат Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. В игре будет полная поддержка русского языка — даже озвучка.

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