Capcom выпустила аниме-ролик по Resident Evil 4

Capcom опубликовала небольшой ролик, посвящённый Resident Evil 4. Он выполнен в стиле аниме и больше напоминает детский мультфильм, чем кровавый и жуткий хоррор. Судя по всему, подобными роликами Capcom будет подогревать интерес к ремейку Resident Evil 4.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В ролике под названием Leon and the Mysterious Village можно увидеть, как Леон и Эш убегают от обезумевших деревенских жителей. Заканчивается видео тем, что один из жителей вонзает в голову Леона топор, от чего у него появляются галлюцинации.

Видео доступно на YouTube-канале CapcomAsia. Права на видео принадлежат Capcom.