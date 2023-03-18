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1 час назад

Японцам за предзаказ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom подарят ложку

Игромания.ру

В магазине Amazon открыт приём предварительных заказов коробочных изданий будущего приключения The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. И, как заметили в сети, японские игроки могут получить за раннюю покупку необычный бонус: ложку с гравировкой The Legend of Zelda.

Японцам за предзаказ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom подарят ложку
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Чтобы набор посуды был более полным, необходимо заказать коллекционное издание новой «Зельды». В него включена вилка с такой же гравировкой. При этом купить «посудное» японское издание можно и из ряда других стран.

Выбор столь необычного бонуса может быть обусловлен вниманием, которое в игре уделяется кулинарии. Как мы помним, в Breath of the Wild Линк может набросать в котёл практически любых ингредиентов, и из них непременно выйдет какое-то блюдо, пусть и не особо полезное или даже вредное.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая только на Nintendo Switch. Стандартное издание оценили в рекордную сумму 70 долларов. Но президент Nintendo of America считает, что игра полностью оправдает высокую цену.

Игры,Amazon,
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