Team Spirit подписала женский состав по CS:GO

Киберспортивный клуб Team Spirit подписал европейский женский микс MostValuablePlayers по CS:GO.

Ранее коллектив смог через открытые квалификации отобраться в европейский кластер главной женской лиги по Counter-Strike — ESL Impact League Season 3.

В группе с Nigma Galaxy, а также составами клубов BIG, Astralis и NiP новая пятёрка «драконов» пока занимает последнее место, проиграв два матча.

Женский состав Team Spirit по CS:GO:

Джастина Tynka Дучка;

Джамми Jammie Алогозова;

Лея xia Вагова;

Светлана suns1de Мевлид;

Мирте Moraltis Хореманс.