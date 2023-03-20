Team Spirit подписала женский состав по CS:GO

Киберспортивный клуб Team Spirit подписал европейский женский микс MostValuablePlayers по CS:GO.
Ранее коллектив смог через открытые квалификации отобраться в европейский кластер главной женской лиги по Counter-Strike — ESL Impact League Season 3.
В группе с Nigma Galaxy, а также составами клубов BIG, Astralis и NiP новая пятёрка «драконов» пока занимает последнее место, проиграв два матча.
Женский состав Team Spirit по CS:GO:
После перехода в Team Spirit у ростера сменился тренер — вместо шведа Расмуса kreaz Йоханссона командой будет руководить российский специалист Алексей Nevar Воронов.