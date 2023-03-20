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1 час назад

Team Spirit подписала женский состав по CS:GO

Чемпионат.comиещё 1

Киберспортивный клуб Team Spirit подписал европейский женский микс MostValuablePlayers по CS:GO.

Team Spirit подписала женский состав по CS:GO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее коллектив смог через открытые квалификации отобраться в европейский кластер главной женской лиги по Counter-Strike — ESL Impact League Season 3.

В группе с Nigma Galaxy, а также составами клубов BIG, Astralis и NiP новая пятёрка «драконов» пока занимает последнее место, проиграв два матча.

Женский состав Team Spirit по CS:GO:

  • Джастина Tynka Дучка;
  • Джамми Jammie Алогозова;
  • Лея xia Вагова;
  • Светлана suns1de Мевлид;
  • Мирте Moraltis Хореманс.

После перехода в Team Spirit у ростера сменился тренер — вместо шведа Расмуса kreaz Йоханссона командой будет руководить российский специалист Алексей Nevar Воронов.

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