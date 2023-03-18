Valve подала заявки на регистрацию четырёх торговых знаков

В базе данных американского Ведомства по патентам и торговым знакам (USPTO)появилась информация о новых заявках Valve. Компания подала их 14 марта, однако опубликованы они были лишь вчера, и тогда же на них обратили внимание в сети.

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Valve собирается зарегистрировать четыре торговых знака, связанных с CS2 и Counter Strike. В описаниях упоминаются игровые программы, развлекательные услуги, организация соревнований, обучающие игры и онлайновые игры.