Valve подала заявки на регистрацию четырёх торговых знаков

В базе данных американского Ведомства по патентам и торговым знакам (USPTO)появилась информация о новых заявках Valve. Компания подала их 14 марта, однако опубликованы они были лишь вчера, и тогда же на них обратили внимание в сети.
Valve собирается зарегистрировать четыре торговых знака, связанных с CS2 и Counter Strike. В описаниях упоминаются игровые программы, развлекательные услуги, организация соревнований, обучающие игры и онлайновые игры.
Никаких анонсов Valve пока не делала, но в сети уже некоторое время кружат слухи о переводе онлайнового шутера Counter-Strike: Global Offensive на движок Source 2. В базе данных Steam также обнаружили упоминание тестового билда с исполняемым файлом cs2.exe. Возможно, после глобального обновления игра получит название Counter-Strike 2.