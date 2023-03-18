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7 часов назад

Авторы гоночной игры Szrot призвали CD Projekt брать пример с японцев

Игромания.ру

Датско-сербская студия Kontraktor Entertainment Bureau, состоящая из трёх разработчиков, трудится над необычным проектом. Это «культурная» гоночная игра Szrot, посвящённая недооцененным автомобилям и культурным атрибутам Восточной Европы.

Авторы гоночной игры Szrot призвали CD Projekt брать пример с японцев
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В интервью польскому изданию Gry Online авторы Szrot признались, что игры CD Projekt Red стали для них источником вдохновения. Речь идёт прежде всего о культовой трилогии «Ведьмак», которую разработчики полюбили с момента выхода первой части. Однако у них есть, за что раскритиковать творцов саги о Геральте из Ривии.

Как обратил внимание арт-директор Szrot Густав Макей, сеттинг «Ведьмака» плотно связан со славянской культурой. Однако множество аспектов было утрачено при переводе игры на английский язык.

К сожалению, культурный слой «Ведьмака» много теряет в переводе. Вареники превращаются в пироги, а контуши — в расшитые одеяния. Посмотрите на Японию — Япония таким не занимается. В своих играх японцы не называют суши рыбой с рисом, а катаны — мечами, и они, несмотря на это, отлично продаются. Япония, конечно, побольше, но стоит брать с неё пример - Kontraktor Entertainment Bureau

На первых порах разработчики из Восточной Европы боялись отпугнуть незнакомыми реалиями покупателей из США. Теперь же этого опасаться не нужно, уверены авторы Szrot. К своей игре они готовят английскую локализацию, однако все игровые надписи будут на «родных» языках стран Восточной Европы.На польском словом Szrot называют свалки, где можно купить подержанные автомобильные запчасти, а также старые автомобили. Созвучные слова существуют в чешском, словацком и сербохорватском. И, хотя обычно «шрот» используют в негативном смысле, создатели Szrot выражают им свою любовь.

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