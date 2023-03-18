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38 минут назад

Фанаты Destiny 2 устроили паломничество к коммандеру Завале после смерти Лэнса Реддика

Газета.Ru

Поклонники сервисного шутера Destiny 2 начали окружать коммандера Завалу в Башне после того, как умер озвучивший его актер Лэнс Реддик. Об этом сообщает издание DTF.

Геймеры провели прощание в Destiny 2 по случаю смерти актера Лэнса Реддика
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету Destiny 2 Завала является предводителем класса «Титаны». Однако к модели коммандера в настоящий момент приходят представители всех игровых фракций. Так геймеры решили выразить свое почтение актеру и попрощаться с ним.

За свою карьеру Реддик успел сняться в более чем 100 картинах. Больше всего актер известен по таким фильмам и сериалам, как «Джон Уик 2», «Большие надежды», «Прослушка» и не только. Также Реддик неоднократно участвовал в озвучке персонажей различных видеоигр. Голос актера можно услышать не только в Destiny 2, но и в дилогии Horizon, а также Quantum Break.

О смерти Лэнса Реддика стало известно 17 марта 2023 года. Актер умер в возрасте 60 лет. Из них 34 года он посвятил кинематографу. Причина смерти не раскрывается.

Игры,Лэнс Реддик,
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