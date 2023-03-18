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Экзоскелет из первого «Сталкера» почти не изменится в S.T.A.L.K.E.R. 2 — фото

Экзоскелет — один из самых узнаваемых элементов серии S.T.A.L.K.E.R. Это усиленная броня, позволяющая носить больше вещей с собой и поглощать больше урона.

Экзоскелет из первого «Сталкера» почти не изменится в S.T.A.L.K.E.R. 2 — фото
© Cq.ru

В VK-сообществе «Вестник «Того Самого Сталкера» опубликовали концепт-арт с экзоскелетом из S.T.A.L.K.E.R. 2.

Видимо, его дизайн мало чем будет отличаться от предыдущих частей. На арте изображено убежище какого-то сталкера, а сама броня подвешена на креплениях — как силовая броня в Fallout 4.

На слитых скриншотах S.T.A.L.K.E.R. 2 показали любимую фанатами локацию

Очередное удачное решение, а именно неизменность привычных костюмов. Ранее мы уже видели «Зарю» и «ССП-99 Эколог» на одном из скриншотов, теперь пришло время увидеть привычный «Экзоскелет».

«Вестник «Того Самого Сталкера»

Фото экзоскелета из S.T.A.L.K.E.R. 2

Скриншот

За последние дни было слито немало материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2. Среди них концепт-арты новых мутантов , полная карта мира, медикаменты и локацию из популярного арта.

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