Геймеры почтили память Лэнса Реддика в Destiny 2

Буквально пару часов назад стало известно о смерти Лэнса Реддика. Актёр получил широкую известность по ролям лейтенанта Седрика Дэниэлса в культовой «Прослушке» и консьержа отеля «Континенталь» в «Джоне Уике».
Также Реддик подарил свой голос и свою внешность для персонажа в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, а также озвучил командира Завала в Destiny и Destiny 2. Игроки, узнавшие о смерти актёра, тут же собрались около Завала в игре, чтобы почтить его память.
Скриншотом поделился известный аналитик и инсайдер под ником Benji-Sales, а видео предоставил редактор издания Axios Стивен Тотило.
Тело актёра было найдено в его доме в Лос-Анджелесе. Точная причина его гибели неясна: по предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.