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30 минут назад

Геймеры почтили память Лэнса Реддика в Destiny 2

Чемпионат.com

Буквально пару часов назад стало известно о смерти Лэнса Реддика. Актёр получил широкую известность по ролям лейтенанта Седрика Дэниэлса в культовой «Прослушке» и консьержа отеля «Континенталь» в «Джоне Уике».

Геймеры почтили память Лэнса Реддика в Destiny 2
Фото: ACTIVISIONACTIVISION

Также Реддик подарил свой голос и свою внешность для персонажа в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, а также озвучил командира Завала в Destiny и Destiny 2. Игроки, узнавшие о смерти актёра, тут же собрались около Завала в игре, чтобы почтить его память.

Скриншотом поделился известный аналитик и инсайдер под ником Benji-Sales, а видео предоставил редактор издания Axios Стивен Тотило.

Скриншот

Тело актёра было найдено в его доме в Лос-Анджелесе. Точная причина его гибели неясна: по предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.

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