Геймеры почтили память Лэнса Реддика в Destiny 2

Буквально пару часов назад стало известно о смерти Лэнса Реддика. Актёр получил широкую известность по ролям лейтенанта Седрика Дэниэлса в культовой «Прослушке» и консьержа отеля «Континенталь» в «Джоне Уике».

Также Реддик подарил свой голос и свою внешность для персонажа в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, а также озвучил командира Завала в Destiny и Destiny 2. Игроки, узнавшие о смерти актёра, тут же собрались около Завала в игре, чтобы почтить его память.