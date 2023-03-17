Трейлер боевика Shinobi Rising посвятили боевым движениям

Британская компания W.R.K.S Games, известная по Blood Bond: Into the Shroud, прошлой осенью анонсировала свой новый проект, приключенческий боевик Shinobi Rising. Выпустить трейлер игрового процесса разработчики собираются через пару недель. А пока нам показали видео, посвящённое боевой системе.
Действие Shinobi Rising разворачивается в созданной студией вселенной Katana-Ra. Это полный конфликтов мир, вдохновлённый Японией феодальной эпохи, соединённый с футуристическими киберпанковыми технологиями и дополненный различными культурами и сеттингами.
Нам выпадет роль молодого шиноби, который должен раскрыть тайну убийства юной наследницы и найти виновного. И на это у него есть всего 8 часов, одна ночь до рассвета. Проделать это можно в режиме скрытности или же прибегнуть к боевым действиям. Но при этом каждая смерть заставляет время ускориться.
Katana-Ra: Shinobi Rising выходит на РС 20 апреля. Позже игра появится также на Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 5, iOS и Android.