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15 минут назад

Трейлер боевика Shinobi Rising посвятили боевым движениям

Игромания.ру

Британская компания W.R.K.S Games, известная по Blood Bond: Into the Shroud, прошлой осенью анонсировала свой новый проект, приключенческий боевик Shinobi Rising. Выпустить трейлер игрового процесса разработчики собираются через пару недель. А пока нам показали видео, посвящённое боевой системе.

Трейлер боевика Shinobi Rising посвятили боевым движениям
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Действие Shinobi Rising разворачивается в созданной студией вселенной Katana-Ra. Это полный конфликтов мир, вдохновлённый Японией феодальной эпохи, соединённый с футуристическими киберпанковыми технологиями и дополненный различными культурами и сеттингами.

Нам выпадет роль молодого шиноби, который должен раскрыть тайну убийства юной наследницы и найти виновного. И на это у него есть всего 8 часов, одна ночь до рассвета. Проделать это можно в режиме скрытности или же прибегнуть к боевым действиям. Но при этом каждая смерть заставляет время ускориться.

Katana-Ra: Shinobi Rising выходит на РС 20 апреля. Позже игра появится также на Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 5, iOS и Android.

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