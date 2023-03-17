Трейлер боевика Shinobi Rising посвятили боевым движениям

Нам выпадет роль молодого шиноби, который должен раскрыть тайну убийства юной наследницы и найти виновного. И на это у него есть всего 8 часов, одна ночь до рассвета. Проделать это можно в режиме скрытности или же прибегнуть к боевым действиям. Но при этом каждая смерть заставляет время ускориться.