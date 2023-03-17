FIFA 24 умерла и стала EA Sports FC — будущее футбола от EA и ФИФА

Рассказываем, во что теперь будут играть поклонники виртуального футбола.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В мае 2022 года Electronic Arts официально объявила, что она не станет продлевать контракт с Международной федерацией футбола. Это значит, что FIFA 23 станет последней частью от EA Sports. Канадская студия выпускала футбольные симуляторы под брендом ФИФА почти 30 лет — с 1993 года.

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EA решила не продлевать контракт с ФИФА из-за того, что Международная федерация футбола захотела получать куда больше денег за лицензирование бренда. Речь шла о гигантской сумме — вплоть до $ 1 млрд в год, хотя, по другим данным, ФИФА просила $ 1 млрд за четыре игры.

В издательстве решили, что лишь одно название на обложке не стоит таких огромных денег. Поэтому в 2023 году канадцы выпустят не FIFA 24, а запустят собственный футбольный бренд EA Sports FC. Давайте разбираться, как изменится мир виртуального спорта.

EA Sports FC и FIFA 24

После анонса нового бренда EA не раз заявляла, что после ухода от ФИФА в её футбольном симуляторе ничего кардинально не изменится. Компания уже перезаключила контракт с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro, которая владеет абсолютным большинством футбольных прав.

Это значит, что в EA Sports FC останутся все основные режимы из прошлых частей FIFA — Ultimate Team, карьера, Pro Clubs и Volta Football, а также турниры: Лига чемпионов и Лига Европы. Сохранятся и лицензии на футболистов, стадионы и лиги, включая эксклюзивные отношения.

К сожалению, серьёзные изменения коснутся российских поклонников футбольного симулятора: вместе с ребрендингом игра откажется от российских комментаторов. Об этом сообщил Константин Генич, который был диктором в играх FIFA с 2015 года.

Отказ от российских комментариев никак не связан с ребрендом: это позиция самой Electonic Arts, которая после ухода из России отказалась переводить свои игры на русский язык — ремейк Dead Space, Need for Speed Unbound, Wild Hearts и Star Wars Jedi: Survivor останутся без перевода.

Глава EA Эндрю Уилсон считает, что с переходом к собственному бренду разработчики смогут поработать над уникальными режимами и событиями, которые ранее были невозможны из-за ограничений работы с ФИФА. В своём заявлении он назвал будущий футбольный симулятор настоящим событием для сотен миллионов игроков и фанатов по всему миру.

Наша цель с EA Sports FC — создать крупнейший и самый влиятельный футбольный клуб в эпицентре футбольных фанатов. Почти 30 лет мы создаём крупнейшее в мире футбольное сообщество с сотнями миллионов игроков, тысячами партнёров-спортсменов, сотнями лиг, федераций и команд. EA Sports FC станет клубом для каждого из них и для футбольных фанатов во всём мире.

В целом EA сделала ход конём, поставив на кон всю свою репутацию. Компания просто обязана выпустить качественную игру под новым брендом, избежав крупных скандалов и сохранив привычные элементы своих прошлых игр.

В последние годы FIFA приносила канадцам невероятный доход благодаря отличным продажам самих игр и монетизации Ultimate Team. Поэтому от будущего футсима стоит ожидать основных изменений и доработок именно в этом режиме, чтобы пользователи проводили в игре как можно больше времени и продолжили тратить свои деньги.

Всеми деталями EA Sports FC разработчики поделятся летом 2023 года — скорее всего, в июле. Тогда же авторы покажут первый трейлер с игровым процессом и расскажут о главных нововведениях футбольного симулятора.

EA Sports FC расшифровывается как «Футбольный клуб EA Sports» (EA Sports Football Club).

Что делает ФИФА

Международная федерация футбола очень болезненно отреагировала на разрыв контракта с EA. В ФИФА сразу же заявили, что «настоящей и подлинной футбольной игрой может быть только та, что называется FIFA». Это сразу звучало абсурдно, а в ФИФА будто бы совершенно не понимают, насколько сложно делать подобные игры.

Спустя год президент ФИФА Джанни Инфантино повторил свои слова. Правда, его заявление выглядит слишком обобщающе — как будто весь мир играет только в футбольные симуляторы.

Новая игра FIFA — FIFA 25, FIFA 26, FIFA 27 и так далее — всегда будет лучшей видеоигрой для любых девочек и мальчиков.

Инфантино отметил, что в ближайшие годы игровой бренд FIFA будет развиваться невиданными темпами, а первыми подробностями он обещал поделиться совсем скоро. Но кто сейчас в индустрии способен создать футбольный симулятор на уровне с играми EA Sports?

По мнению аналитиков, взяться за это нелёгкое дело может издательство Take-Two, а точнее, спортивное подразделение 2K Sports, наиболее известное по сверхпопулярному баскетбольному симулятору NBA 2K.

Глава Take-Two Штраус Зельник уже показывал свою заинтересованность в разработке футбольного симулятора, однако ещё год назад у корпорации не было никаких планов по созданию подобного проекта.

Мы определённо заинтересованы в расширении наших возможностей в спортивных симуляторах, а у FIFA отличный бренд и невероятное влияние, но в данный момент говорить о каких-то планах нечего.

Однако вряд ли 2K Sports пойдёт на создание большого футбольного симулятора. Во-первых, у компании и без того хватает проблем с текущей спортивной линейкой. Во-вторых, вряд ли без колоссальных вложений получится сделать хоть что-то вразумительное.

В теории ФИФА может обратиться к Konami — издателю Pro Evolution Soccer и eFootball. Для обеих компаний это может стать очень плодотворным партнёрством. Ещё есть SEGA с её футбольным менеджером Football Manager, однако не совсем понятно, что игра получит от партнёрства с ФИФА.

Одно уже точно очевидно: FIFA 24 на 99% не будет — ФИФА даже сейчас не готова назвать нового партнёра для создания своих больших новых игр, а успеть сделать проект подобных масштабов за несколько месяцев невозможно. Существует несколько футбольных симуляторов от небольших команд, но партнёрство с подобными разработчиками для «новой большой FIFA» кажется слишком мелким.

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Уже осенью все поклонники виртуального футбола будут играть не в привычную FIFA 24, а в совершенно новую EA Sports FC. EA наверняка вложит немало сил и средств в продвижение своего нового бренда, чтобы о нём узнал каждый фанат футбола. Реклама началась в прошлом году, когда большинство известных футбольных клубов мира поддержали компанию в создании её собственного бренда.