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30 минут назад

Ubisoft закрыла итальянское подразделение

Игромания.ру

Ранее прошёл слух, что Ubisoft собирается реорганизовать ряд своих европейских офисов. В ожидании этого находится подразделение Ubisoft Benelux, а офис Ubisoft Italy уже ликвидирован.

Ubisoft закрыла итальянское подразделение
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Он занимался дистрибуцией продукции издательства и связями с общественностью на территории Италии. Реестр компаний подтверждает, что офис закрыт с 1 марта. По данным одного из регистров, его оборот сократился на 19%, а убытки составили 61 тысячу евро. На это могли повлиять снижение продаж физических копий, переход к условно-бесплатным играм и не только.

Одно из локальных изданий связалось с Ubisoft для прояснения ситуации. Издательство заявило, что работает над реорганизацией европейских дочерних компаний. Это непрерывный процесс, а дополнительные подробности в данный момент недоступны. Также попросили обратить внимание на то, что итальянская студия разработки Ubisoft Milan не попала под процесс реорганизации.

Можно ожидать, что в будущем закроют и другие отделения. Что касается игр компании, то в разработке находится новая часть Far Cry, а также появились слухи о протагонистах Assassin’s Creed Red.

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