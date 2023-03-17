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1 час назад

Сооснователь и гендиректор сервиса Twitch ушёл из компании

Ferra.ru

Сооснователь и генеральный директор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир в своём Twitter сообщил об уходе из компании и подчеркнул, что увольняется «немедленно».

Сооснователь и гендиректор сервиса Twitch ушёл из компании
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При этом Шир заявил, что останется в Twitch в качестве советника. Его должность займёт нынешний президент сервиса Дэн Клэнси.

«Я часто воспринимал Twitch как ребёнка, которого я растил. И хотя мне хотелось всегда быть рядом в момент, когда он нуждается во мне, я думаю, 16 лет — это тот возраст, когда Twitch готов покинуть дом и двигаться дальше в одиночку», — рассказал Эммет Шир.

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