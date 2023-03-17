Сооснователь и гендиректор сервиса Twitch ушёл из компании

«Я часто воспринимал Twitch как ребёнка, которого я растил. И хотя мне хотелось всегда быть рядом в момент, когда он нуждается во мне, я думаю, 16 лет — это тот возраст, когда Twitch готов покинуть дом и двигаться дальше в одиночку», — рассказал Эммет Шир.