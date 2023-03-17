Авторы Layers of Fear показали более 11 минут геймплея

Разработчики из Bloober Team опубликовали масштабный геймплейный ролик Layers of Fear, показав более 11 минут хоррора. В видео не демонстрируют экшен, показывая прежде всего гнетущую атмосферу, жуткий особняк и протагониста, которого изнутри пожирает безумие.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В новой Layers of Fear игрокам предстоит вновь пережить истории художников, одержимых своим ремеслом со страстью, выходящей за пределы разума и здравого смысла. А благодаря использованию технологий Unreal Engine 5 игра будет поддерживать трассировку лучей, эффект HDR, разрешение 4K и систему Lumen.