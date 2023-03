Лучшие визуальные новеллы: ТОП игр жанра

Из-за отсутствия традиционного геймплея визуальные новеллы зачастую пользуются противоречивой репутацией среди геймеров, но, на самом деле, это невероятно богатый жанр, который может понравиться каждому. Если вы раньше не интересовались новеллами, но сейчас ищете, что попробовать, мы составили подборку из десяти отличных визуальных новелл на любой вкус.

Zero Escape: The Nonary Games

Zero Escape: The Nonary Games — magnum opus Котаро Утикоси, японского сценариста и одного из главных деятелей студии Spike Chunsoft. Цикл Zero Escape рассказывает историю о группе незнакомцев, которые волею судеб оказались взаперти и вынуждены сообща решать хитроумные головоломки, чтобы выбраться из заточения живыми. По крайней мере, так кажется на первый взгляд: сюжет начинается незамысловато, но постепенно закручивается в невероятно продуманный научно-фантастический триллер. Если вы любите отличные истории о путешествиях во времени, не читайте спойлеры — просто поиграйте сами. Но предупредим заранее: Zero Time Dilemma, в которой авторы наконец отвечают на все вопросы, может разочаровать.

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Пожалуй, один из самых культовых представителей жанра, разработанных за пределами Японии. VA-11 Hall-A — меланхоличная, до боли жизненная история девушки-бармена, которая выживает в киберпанковом мегаполисе. Но несмотря на то, что роботы обрели самосознание, а неизлечимые заболевания остались в прошлом, проблемы людей остались прежними. И кто всегда готов выслушать о наболевшем, если не бармен? В VA-11 Hall-A игроку предстоит узнать множество обаятельных персонажей, смешать множество футуристических напитков и, возможно, изменить жизни клиентов. Но это не точно.

Pentiment

Сами разработчики позиционируют Pentiment как интерактивный детектив, но это не совсем правильно. Да, в центре истории средневекового художника Андреаса Малера действительно лежит детективная интрига, но по ощущениям игра больше напоминает великолепно иллюстрированную книгу о жизни немецких крестьян XVI века. Pentiment тщательно изучает их быт, религию, традиции и характеры на протяжении четверти века. Разработкой проекта занималась студия Obsidian Entertainment, и если вы знакомы с портфолио команды, то сами догадываетесь, что на качество сценария жаловаться не придется. Повествование Pentiment может вызывать противоречивые эмоции из-за крайне нерасторопного темпа, но, если вы любите отлично прописанных персонажей и насыщенную деталями историческую литературу, ни в коем случае не проходите мимо.

Scarlet Hollow

Scarlet Hollow уже долгое время пребывает в раннем доступе Steam: пока что разработчики выпустили четыре эпизода из семи запланированных. Тем не менее, даже в незавершенном виде критики называют проект одной из лучших хоррор-новелл последних лет. Scarlet Hollow рассказывает историю протагониста, который вернулся в одноименный шахтерский городок чтобы утешить сестру после похорон матери, но в горах и лесах близ города пробудилось древнее зло. В отличие от многих других новелл, где большая часть решений игрока практически ни на что не влияет, Scarlet Hollow предлагает множество нелинейных развилок, которые порой серьезно меняют развитие сюжета. От романтических линий до судьбы отдельных персонажей — даже четырех эпизодов достаточно, чтобы оценить варианты событий по достоинству.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Новеллы о приключениях адвоката Феникса Райта вряд ли нуждаются в представлении. Изначально цикл Phoenix Wright был эксклюзивом для Nintendo 3DS, но в 2019 году Capcom наконец выпустила первые три части на ПК и актуальных консолях. Если вы вдруг никогда не слышали о серии, Phoenix Wright — судебный детектив, где игроку предстоит изучать места преступлений в поисках улик, после чего выступать на невероятно драматичных заседаниях в суде. Крики «Objection!» и «Hold it!» не зря стали расхожими мемами.

The House in Fata Morgana

The House in Fata Morgana считается классикой визуальных новелл. Эпическая трагедия в сеттинге викторианской готики, которая рассказывает о хозяине таинственного особняка и печальной судьбе его обитателей, живших в разных эпохах: от 1099 года до конца XIX века. The House in Fata Morgana не может похвастать какими-то необычными механиками, но великолепное качество литературных текстов уже многие годы держит ее в самых разных топах визуальных новелл — включая наш.

Necrobarista

Представительница современной школы новелл. Necrobarista — короткая, симпатичная история о кофейне, стоящей на грани миров: там без вопросов нальют чашку эспрессо как живым людям, так и мертвым душам, которые вот-вот отправятся в последний путь. Хозяйка этой кофейни не только умелая бариста, но и некромант, готовящаяся к некому опасному ритуалу. События Necrobarista развиваются по прямолинейному сценарию, но в контексте сюжета это даже хорошо: так игрок ощутит гораздо больше эмоций от неотвратимого финала. Отдельно отметим, что игра отлично работает с подачей и визуальной составляющей — благодаря экспрессивным трехмерным моделям и ракурсам камеры читать текст не надоедает часами.

The Silver Case

До того, как Гоити Суда вошел в историю игровой индустрии как автор Killer7, No More Heroes и Lollipop Chainsaw, безумец Suda51 создал The Silver Case — детективную новеллу, которая задала тон и вселенную будущих произведений разработчика. Игра рассказывает о токийских детективах, расследующих дело наемного убийцы, и журналиста, который идет по их следам. The Silver Case — настоящий японский нуар, оформленный в неповторимом графическом стиле. Она однозначно понравится не всем, но каждый поклонник творчества Suda51 обязан поиграть в The Silver Case.

Трилогия Emily is Away

Серия Emily is Away — это история о взрослении, маленьких драмах и огромных эмоциях, рассказанная через окошки социальных сетей, чатов и старых форумов. Каждая игра целиком проходит в старом добром Интернете нулевых, где главный герой общается с друзьями, обменивается смешными картинками, музыкой, и видео, но на этом фоне разворачивается неожиданно крепкая подростковая драма. Полная неожиданных поворотов, предательств, сюрпризов, шуток и слез.

Heaven Will Be Mine

Heaven Will Be Mine можно сравнить с Neon Genesis Evangelion: обе истории вроде бы про научную фантастику, мехов и космос, но на самом деле — про человеческое одиночество, печаль и экзистенциальное отчаяние. Разве что Heaven Will Be Mine добавляет к этой формуле трогательный романтический подтекст. Можно ли найти близость в холодном вакууме? Можно ли считать себя полностью свободным, оставив старую жизнь на Земле? Можно ли считать поединки между человекоподобными роботами аллегорией секса? Ответы на все вопросы, кроме последнего (да), игроку предстоит найти лично.