Leta Capital приобрела My.Games за 642 млн долларов

В сентябре прошлого года VK объявила о продаже My.Games партнёру Leta Capital Александру Чачаве. Сделку закрыли в декабре. Её общая стоимость составила 642 млн долларов.

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«В 2022 году компания VK внесла существенные коррективы в стратегию развития своего игрового направления. Знаковой стала сделка по продаже флагмана российского рынка - компании My.Games. Компания была одним из лидеров на российском рынке, имеющая реальный потенциал для конкуренции на международном рынке. Однако в условиях текущего санкционного давления опции для международного развития существенно сократились».

Владислав Чуканов, корпоративный юрист,

эксперт Moscow Digital School

В декабре было анонсировано, что My.Games уходит из России. Местное подразделение перешло к Astrum Entertainment. После передачи этих лицензий компания My.Games больше не получает доход от российского рынка. При этом ранее отмечалось, что новое руководство сохранит все текущие команды, вовлеченные в работу с данными проектами.