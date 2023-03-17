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16 минут назад

Бывшие разработчики Need for Speed Unbound открыли собственную студию

Игромания.ру

В конце 2022 года, после релиза Need for Speed Undound, из Criterion Games ушли пять разработчиков: Мэтт Уэбстер, Пит Лейк, Андрей Шайрес, Алан Макдейрмант и Стив Апхилл. Теперь же стало известно, что они основали собственную студию разработки — Fuse Games.

Экс-разработчики Need for Speed Unbound открыли собственную студию
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сейчас команда находится в поиске офиса в городе Гилдфорд. Всего в ней 17 разработчиков, но студия открыта к приёму новых специалистов. Отмечается, что формат работы будет гибридным.

По словам Уэбстера, студия будет создавать игры быстро и в здоровой атмосфере, без переработок. Люди в команде смогут чувствовать себя безопасности и быть самими собой. Кроме того, отмечено, что при сроке создания игр в два или три года, за всю жизнь может быть создано лишь ограниченное количество проектов, а значит будет заработано меньше денег.

Мэтт Уэбстер

«Если на создание игр уходит два-три года, то за всю нашу жизнь мы можем создать лишь ограниченное их количество. Если мы продолжим создавать проекты сроком в пять-семь лет, то сможем сделать всего несколько игр. Я хочу заработать столько, сколько смогу».

Первая игра от Fuse Games будет крупнобюджетной и разрабатывается для PC и консолей. Никакими дополнительными подробностями не поделились. Уэбстер говорит, что они мастера гоночных симуляторов, но за время работы прикладывали руку к созданию шутеров и VR-игр.

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