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58 минут назад

Аналитики рассказали о тратах геймеров на видеоигры в 2022 году

Игромания.ру

Как сообщают аналитики из Newzoo, в прошлом году геймеры потратили на игры для консолей и PC $92,3 млрд. Это на 2,2% меньше, чем было в 2021-м.

Аналитики подсчитали траты геймеров на видеоигры в 2022 году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом 56,2% трат геймеров в 2022-м пришлось на игры для консолей, 41,3% — на дисковые и цифровые копии игр для PC, и 2,5% — на браузерные игры на PC.

Более трети всего рынка, примерно 34%, принадлежит геймерам из США — они потратили на игры $31,2 млрд. Игроки из Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечили около 33% трат или $30,2 млрд. На третьем месте из регионов стоит Европа с её 26% трат на видеоигры ($24,3 млрд). Если же рассматривать траты игроков только из США и Китая, они составляют 48% рынка.

Аналитики отмечают, что всё больше крупных компаний предпочитают заниматься созданием игр-сервисов. Кроме того, специалисты уверены, что вскоре покупателям будет доступно больше консолей из-за увеличения их производства.

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