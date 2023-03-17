Аналитики подсчитали траты геймеров на видеоигры в 2022 году

Как сообщают аналитики из Newzoo, в прошлом году геймеры потратили на игры для консолей и PC $92,3 млрд. Это на 2,2% меньше, чем было в 2021-м.

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При этом 56,2% трат геймеров в 2022-м пришлось на игры для консолей, 41,3% — на дисковые и цифровые копии игр для PC, и 2,5% — на браузерные игры на PC.

Более трети всего рынка, примерно 34%, принадлежит геймерам из США — они потратили на игры $31,2 млрд. Игроки из Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечили около 33% трат или $30,2 млрд. На третьем месте из регионов стоит Европа с её 26% трат на видеоигры ($24,3 млрд). Если же рассматривать траты игроков только из США и Китая, они составляют 48% рынка.