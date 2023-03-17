Вышла Peppa Pig: World Adventures — новая игра про Свинку Пеппу

Сегодня состоялся релиз Peppa Pig: World Adventures для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch… В честь этого издатель Bandai Namco опубликовал релизный трейлер проекта.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В Peppa Pig: World Adventures игрокам вместе с Пеппой предстоит отправиться в путешествие по всему миру и посетить многие страны. В игре можно будет создать своего персонажа и выполнять различные задания на смекалку, ловкость и многое другое.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

«Посетите Нью-Йорк, Париж, Лондон и другие города вместе с семьёй! Приготовьтесь произвести фурор на весь мир, играя с Пеппой и всеми вашими любимыми персонажами. Не забудьте резиновые сапоги!»