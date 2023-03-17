В Fortnite добавили Леона и Клэр из Resident Evil

В королевской битве Fortnite появились облики Леона Кеннеди из ремейка Resident Evil 4 и Клэр Редфилд из ремейка Resident Evil 2. Купить скины можно за внутриигровую валюту — 2100 В-баксов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Вместе со скинами игроки получат зонтик корпорации Umbrella, из-за которой и распространился вирус во франшизе, нож Леона, серебряный кейс на спину и коллекцию различных ключей из полицейского участка Раккун-Сити.

Чемпионат.com

«Выжившие из Раккун-Сити, Леон С. Кеннеди и Клэр Редфилд, умеют постоять за себя. Оставьте ужасы Раккун-Сити позади и загляните в Мега-сити, ведь новые персонажи серии «Легенды видеоигр» уже доступны в магазине предметов Fortnite!»