Критики остались в полном восторге от ремейка Resident Evil 4

«Почти 20 лет спустя Resident Evil 4 сегодня такой же шедевр, как и в 2005 году. Capcom добросовестно переделала настоящую классику, перенеся её в современную эпоху, оснастив новым контентом, потрясающими боями и потрясающими визуальными эффектами. Того, что было раньше, уже было достаточно, чтобы считать Resident Evil 4 одной из лучших игр всех времён, но теперь она заслужила это звание в 2023 году».