Специалисты сделали технический разбор демо ремейка Resident Evil 4

Специалисты Digital Foundry провели технический разбор демоверсии ремейка Resident Evil 4 на всех актуальных платформах. Стоит помнить, что впечатления от версии игры на релизе могут быть совершенно другими.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На консолях доступны два режима — «качества», с повышенным разрешением, и «производительности», с увеличенной кадровой частотой. Оба режима имеют дополнительные параметры графики, которые позволяют провести настройку как на PC, однако не всегда приводят к хорошему результату.

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К примеру, на PS5 и Xbox Series X наблюдается довольно «средняя» трассировка лучей и сомнительная геометрия волос, заменяющая стандартные 2D-прически. Специалисты также отмечают, что RT-отражения полностью отсутствовали в PlayStation-версии, что, правда, могло быть багом.

Режим «качества», похоже, использует классический «шахматный» рендеринг для создания 4K-разрешения — как это было в прошлых играх серии на текущем поколении. Можно сказать, что высокий результат наиболее заметен в версии Xbox Series X, а картинка на PS5 ей уступает — в последнем случае включение хроматических аберраций делает качество изображения только хуже.

В режиме «производительности» демка работает в разрешении 1728p-1800p на Xbox Series X и в разрешении 1440p-1800p на PlayStation 5 (также с использованием «шахматного» рендеринга). Частота кадров в данном режиме заблокирована на 60 FPS, но с дополнительными настройками могут наблюдаться падения.Версию для PlayStation 4 назвали «удивительно хорошей», но в ней имеется ряд ограничений в виде разрешения в 900p, низкого разрешения текстур, отсутствия различных эффектов и по большей части 40-50 FPS.

И, конечно же, лучшее качество и производительность наблюдаются в PC-версии. Специалисты отмечают, что игра работает плавно, но при загрузке появляются небольшие подтормаживания — особенно это заметно в ситуации с высоким фреймрейтом (выше 60 FPS).

В итоге можно сказать, что ни одна версия не оказалась идеальной, но PC-версия наиболее близка к этому. При этом хуже всего себя показала версия для PS5.